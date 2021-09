Großer Erfolg für Mithu Sanyal : Düsseldorfer Autorin auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis

Düsseldorf Unter den sechs Romanen, die es auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis schafften, ist auch „Idenitti“ von Mithu Sanya. Ihr Buch kreist um das große Thema der Identität und beschreibt temporeich einen Skandal an der Düsseldorfer Heine-Uni.

In ihrem Roman „Identitti“ erzählt Mithu Sanyal die Geschichte eines Skandals: Die ebenso gefeierte wie streitbare Professorin für Postcolonial Studies Dr. Saraswati, wird als Schwindlerin enttarnt. Sie, die nur People of Color in ihrem Proseminar an der Heinrich-Heine-Uni duldete und sich als Inderin ausgab, ist weiß. Das schockiert nicht nur die akademische Welt, auch für ihre Studentin Nivedita, bricht eine Welt zusammen. Für die Tochter eines indischen Vaters war die Dozentin ein Leitbild, deren Meinung und Rat ihr viel bedeuteten. Protagonistin und Autorin haben manches gemeinsam. Mithu Sanyal wuchs wie Nivedita in Oberbilk auf, studierte ebenfalls an der Heine-Uni und beschäftigt sich in Büchern, Artikeln oder Radiobeiträgen mit Feminismus, Rassismus und Identitätspolitik. Wie ihre Romanheldin hat auch die Kulturwissenschaftlerin einen indischen Vater. Außerdem ließ Sanyal in ihr Buch eigene Erfahrungen mit einem Shitstorm einfließen, der 2017 über sie nach einem kritischen Artikel zu sexualisierter Gewalt hereinbrach.