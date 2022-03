Kulturtipps : Das Kommödchen setzt ein Zeichen der Solidarität

Das Ensemble des Kom(m)ödchens (v. l.): Daniel Graf, Heiko Seidel, Maike Kühl und Martin Maier-Bode. Foto: Christian Rolfes

Service Düsseldorf Die Solidarität auch der Kulturschaffenden für die Ukraine ist groß. In Düsseldorf gibt es ein Konzert mit Musikern aus der Ukraine und aus Russland, und das Kommödchen gibt eine Zusatzversanstaltung. Wer zu beiden Terminen nicht kann, sollte das Buch von Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch lesen: „Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Jede Form der Solidarität hilft. Den Menschen, die jetzt leiden, aber auch den Menschen, die helfen. Denn sie vergewissern sich mit ihrer Solidarität und ihrem Handeln, dass es viele sind, die ein Leben in Frieden und Freiheit wünschen und Respekt vor der Würde eines jeden Menschen haben. Darum sind auch die kleinen Solidaritätsaktionen, die derzeit für die Menschen aus der Ukraine auch in Deutschland organisiert werden, so wichtig und so richtig. Und mit dabei sind vor allem Künstlerinnen und Künstler.

Auf zwei ihre Aktionen möchte ich ganz besonders aufmerksam machen: Da ist zum einen das große „Solidaritätskonzert Ukraine“, das am Donnerstag, 10. März, um 19.30 Uhr im Düsseldorfer Palais Wittgenstein stattfinden wird und von der Initiative „Flüchtlinge Willkommen in Düsseldorf“ auf die Beine gestellt wurde. Es musizieren zahlreiche Künstler aus der Ukraine und aus Russland, und auf dem Programm stehen vor allem Werke von Komponisten aus den Herkunftsländer der Künstler. Eintrittskarten können unter karten@fwi-d.de reserviert werden. Der Eintritt ist zwar frei, aber Spenden - für die ankommenden Menschen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet gedacht - wären natürlich sehr wichtig.

Auch die berühmte Düsseldorfer Kabarettbühne vom Kommödchen ist mit einer Aktion dabei. Als politisches Kabarett will das Ensemble ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in und aus der Ukraine setzen. So wird es eine Zusatzveranstaltung von „Quickies. Schnelle Nummern zur Lage der Nation“ geben, am Samstagnachmittag, 12. März, um 16 Uhr. Sämtliche Einnahmen, Gagen und Honorare dieser Veranstaltung werden an „Ärzte ohne Grenzen“ gespendet. „Es wäre natürlich fantastisch, wenn unser Haus voll werden würde. Deshalb sind wir auch auf Ihre Unterstützung angewiesen und wir freuen uns riesig, wenn Sie uns helfen, unser Anliegen medial zu verbreiten", schreibt Kommödchen-Chef Kay Lorentz. Zu erreichen ist das Kommödchen am Düsseldorfer Kay-und-Lore-Lorentz-Platz unter Telefon 0211-329443.

Swetlana Alexijewitsch, Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin aus Belarus, Foto: dpa/Kay Nietfeld