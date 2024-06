Programm zur EM Das Schauspielhaus bleibt Fanzone

Die Fußball-EM geht in die heiße Phase. Der Platz vor dem Schauspielhaus gehört weiterhin den Fans: Bis zum 14. Juli wird dort weiterhin ein Mix aus Fußball- und Theaterveranstaltungen angeboten. Ab dem Achtelfinale werden alle Spiele vor dem Schauspielhaus live übertragen. Das Public Viewing ist kostenlos – Zählkarten gibt es an den Kassen und im Webshop des Schauspielhauses. Im Anschluss wird mit „A Skyful of Light“ eine multimediale Projektion auf der Fassade gezeigt.