Kulturtipp Tanz in neun Städten

Zum Start präsentieren CocoonDance am 4. Mai in Mülheim an der Ruhr mit „Runthrough III“ die Verschmelzung von serbischer Folklore mit Genfer Rap und inklusivem Theater. Dafür hat die Choreografin Rafaële Giovanola mit ihrem Ensemble an vier Orten nach neuen Perspektiven auf Bewegung und Körper gesucht, um daraus eine faszinierende Körpersprache zu entwickeln. Zu sehen im Livestream oder analog.