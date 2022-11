Spannende Sonderschau im Düsseldorfer Heine-Institut Heine jetzt auch ein Graphic-Novel-Held

Kennen Sie noch Oskar? Oskar, den Schnellzeichner in der alten Rateshow „Dalli Dalli“? Da konnte man am Fernsehgerät zuschauen, wie ein fliegender Zeichenstift komische Figuren aufs Papier zauberte. Wie jetzt bei Heinrich Heine (1797-1856), dem Dichter. Und sein Zeichner ist der Osnabrücker Illustrator Peter Eickmeyer. Denn im Heine-Institut ist auf einer Medienstation zu bestaunen, wie Eickmeyer Heine mit einem Stift in Windeseile skizziert, immer mehr Details und Konturen hinzufügt und schließlich das Ganze koloriert. Gut zehn Minuten dauert der Zeichenakt, den wir im Zeitraffer in drei Minuten verfolgen können.