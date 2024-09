Eröffnungspremiere im Jungen Schauspiel Faust auf der Suche nach Work-Life-Balance

In Düsseldorf ist jetzt das Stück „Faust 1+2+3“ zu sehen: Warum diese „Faust“-Inszenierung so ziemlich alles hat, was man sich für ein junges Theater erhoffen kann.

16.09.2024 , 11:15 Uhr

Szene aus „Faust 1+2+3“ mit Leon Schamlott, Ayla Pechtl und Hannah Joe Huberty (v.l). Foto: David Baltzer

Von Claus Clemens