Workshop mit Martin Baltscheit Wie schreibt man ein Fußballbuch?

Kurzer Anstoß bei Martin Baltscheit genügt, und die Fußball-Themen kommen ins Rollen. „Es ist ein so genialer Sport. Nirgendwo wird Krieg so friedlich geführt wie auf dem Fußballrasen“, sagt der Kinderbuchautor. Aber nicht nur die Kriegsmetapher, auch die Jagd kommt Baltscheit sofort als Bild in den Sinn. „Einst gingen – meist – die Männer auf die Jagd, und das ganze Dorf jubelte, wenn sie zurückkamen. Das sehen wir doch heute praktisch auch bei den Feiern in den Fan-Zones. Und toll ist, wie sich die Spieler freuen. Sie liegen übereinander und herzen sich. Es dauert eine Minute, das Tor zu zeigen und danach eineinhalb Minuten den Torjubel.“