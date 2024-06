Große Hans-Traxler-Ausstellung in Düsseldorf Goethes Fallrückzieher

Fußball gibt in diesen Tagen ja überall den Ton an. Im Goethe-Museum darum auch. Und so beginnt die Traxler-Schau mit einem 25 Meter langen Wandfries, auf dem Goethe in vermeintlicher Originalgröße und auf Augenhöhe des Besuchers den großen Eingangsraum einnimmt: Wie er zunächst flanierend in einem Buch schmökert, wie plötzlich aber ein Ball seine Wege kreuzt und er ihn wie einst Hamlet in seine Hand und streng in den Blick nimmt: Sein oder Nichtsein – zumindest für Goethe ist das in diesem Moment keine Frage. Also Hackentrick, Kopfball, Fallrückzieher – und Bude! Worauf Goethe seinen Weg lesend und scheinbar unbeeindruckt fortsetzt.