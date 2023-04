Rheinoper in Düsseldorf Wer folgt auf Demis Volpi?

In den oberen Rängen deutscher Ballett-Compagnien herrscht gerade ein Kommen und Gehen: John Neumeier (84) in Kostenpflichtiger Inhalt Hamburg hört im Sommer 2024 auf. Demis Volpi, Ballettdirektor der Rheinoper, verlässt Düsseldorf, um seine Nachfolge anzutreten. Die Staatsoper Hannover sucht einen neuen Ballettchef, nachdem der vorherige – Marco Goecke – eine Kritikerin mit Hundekot attackiert hat. Martin Schläpfer, langjähriger Leiter des Balletts am Rhein, hat in Wien seinen Fünf-Jahres-Vertrag nicht verlängert. Dort ist ab Sommer 2025 auch eine Stelle frei. Cathy Marston übernimmt zur Spielzeit 2023/ 2024 die Geschicke des Zürcher Ensembles. Unterdessen wechselt Christian Spuck (jetzt noch Zürich) zum Staatsballett Berlin.