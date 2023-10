Neue Ausstellung im Düsseldorfer Heine-Institut Alle lieben Heine!

Der erste Raum der Ausstellung widmet sich Personen des 19. Jahrhunderts wie Hans Christian Andersen, Alexander von Humboldt und Komponisten wie Clara und Robert Schumann, Franz Liszt oder Felix Mendelssohn Bartholdy. Andersen schwärmt über seinen Kollegen: „Heine ist wie ein grossartiges Feuerwerk. Es verglüht, und man steht in der schwarzen Nacht.“ Heine dominierte die literarischen Salons, zunächst den von Rahel Varnhagen von Ense in Berlin und später den von Betty de Rothschild in Paris.