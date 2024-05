Dieter Fortes Lesewelten Oberbilk als Protagonistin

Dass Forte in seiner Heimatstadt Spuren hinterlassen hat, lässt sich nicht von der Hand weisen: Mit der Dieter-Forte-Gesamtschule ist die größte Schule Düsseldorfs nach dem Schriftsteller benannt. Dort wird ein Literaturkurs angeboten. Gemeinsam mit dem Schauspieler Victor Maria . Diderich haben die Schülerinnen und Schüler ein künstlerisches Forschungsprojekt geplant. Ihre Auseinandersetzung mit Briefen, Texten und Portraits von Forte will Diderich in Fotografien und Texten festhalten, die Jugendlichen steuern ihre eigenen Beiträge bei. Das Projekt findet am 11. und 12. Juni statt. In welcher Form die Ergebnisse präsentiert werden, ist noch offen. Weitere Veranstaltungen und nähere Informationen zu Dieter Fortes Lesewelten finden Sie unter www.duesseldorf.de/heineinstitut.