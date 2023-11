Nach Roman von Social-Media-Star Uraufführung von „Mindset“ in Düsseldorf - mit Egocoin rasant in die Pleite

Am Anfang erzählt Mirko, wie er zu dem wurde, der er ist –- ein Werdegang im IT-Zeitalter. Aufgewachsen ist er unter der von allen Seiten auf ihn eindrängenden Parole „Deutschland muss digitaler werden". Nach der Schule hat ein Berufsberater ihm wie vermutlich allen empfohlen, er solle doch „was mit Mint" machen, also in Richtung Mathe, Informatik und Datenverarbeitung aufbrechen. Bald aber findet sich Mirko als Helpdesk Advisor im IT-Service eines mittelständischen Unternehmens in Gütersloh wieder. Schlecht für ihn, gut für diejenigen, die darüber lachen können.