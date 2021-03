Online-Konzert der Düsseldorfer Symphoniker : Musik zwischen Tanz und Trauer

Der Dririgent Alexandre Bloch und die Düsseldorfer Symphoniker füllten den Saal der Tonhalle mit Mozart, Strauss und französischem Charme. Das Konzert ist online verfügbar.

Alexandre Bloch, der scheidende Principal Guest Conductor des Düsseldorfer Orchesters, steht am Pult der schlank und luftig besetzten Symphoniker. Los legt er mit Francis Poulencs witzigen „Musique pour faire plaisir“ in einem besonders humoristischen Arrangement für Holzbläser von Jean Françaix. Akustisch wähnt sich der Hörer in einer Märchenlandschaft mit munterem Geflügel-Geschnatter und Schwänen, die in einem Teich ihre elegischen Kreise ziehen. Bloch und die Bläser lassen die Farben leuchten, die so typisch sind für die französische Musik, die vielleicht klanglich raffinierteste im Europa des frühen 20. Jahrhunderts. Das alles klingt so plastisch und schillernd, dass sich der Saal in ein Klein-Paris zu verwandeln scheint.