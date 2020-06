Theaterkritik : „Die Befristeten“ schlägt den Bogen zum Rassismus von heute

Johan Simons Inszenierung in Bochum ist ein Kommentar zur Corona-Welt. Die rund 50 Gäste hat Intendantin Susanne Winnacker persönlich begrüßt. Die strengen Corona-Auflagen polarisierten das Publikum.

Das Bochumer Schauspielhaus darf bis zur Sommerpause wieder knapp drei Wochen spielen – zum Preis eines strengen Hygienekonzepts. Johan Simons tolle und eilig anberaumte Inszenierung von Elias Canettis „Die Befristeten“ bekommen so nur wenige zu sehen.

Theater, mit dessen Absurdität es keine Bühne aufnehmen kann, bietet die Bochumer Wirklichkeit: Dort nimmt die stellvertretende Intendantin Susanne Winnacker jeden der rund 50 Gäste persönlich in Empfang, die im für 800 Zuschauer ausgelegten Haus Platz nehmen dürfen. Jeder muss einen Mund-Nase-Schutz tragen, ein Halstuch reicht nicht, die vollen 90 Minuten lang, weil Schauspieler den Zuschauerraum betreten. Während sich auf Platz und Eingangstreppen Menschen sammeln, die wieder ungezwungen beieinander sitzen, übt sich das Theaterpublikum weiter in Isolation. Einige Besucher sind wütend über die harten Regeln. Winnacker entschuldigt sich, aber erzählt auch von Zuschriften, die die Öffnung des Hauses für verfrüht und gefährlich halten. So zerrissen ist die Corona-Welt.