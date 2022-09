Saisonauftakt an der Erkrather Straße : Tanzhaus eröffnet Saison mit House-Beats und nordischem Gesang

Düsseldorf Das Tanzhaus lädt ein zur ersten Spielzeit unter der neuen Intendantin Ingrida Gerbutaviëiütè. Es gibt eine schillernde Eröffnungsparty und eine deutsche Erstaufführung, bei der den Zuschauern die Augen verbunden werden.

Kann man Tanzen fühlen und hören, ohne es zu sehen? Besucher, die „House of Labrys“ am Freitag im Tanzhaus NRW sind, werden es erfahren. Am 16. September um 18 Uhr zeigt das Duo IveaKrish eine Klangperformance mit vierstimmigem Tanz, bei dem die „blinden“ Zuschauer in einem Raster angeordnet werden.