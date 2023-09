25 Jahre in Düsseldorf Das Haus, das aus der Reihe tanzt

Wenn in den Büros des Tanzhauses große Salatschüsseln stehen, hat das nichts mit der gesunden Ernährung von Tänzerinnen und Tänzern zu tun, sondern mit der Bedürftigkeit des Gebäudes an der Erkrather Straße: Es regnet hinein. Eine Sanierung täte not. Doch dieser Geburtstagswunsch blieb unerfüllt.