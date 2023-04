Heinersdorff-Konzert in der Tonhalle Klangpracht vom Vierwaldstättersee

In der Tat ließ sich der Komponist von seinen wiederholten Aufenthalten in der Schweiz inspirieren. Seine 4. Sinfonie entstand jedoch während der Sommerferien in Mürzzuschlag, einer kleinen Stadt in der Hochsteiermark in Österreich. Dort gibt es ein Brahms-Museum, und die Spazierwege des Komponisten lassen sich auf dem „Brahmsweg“ nachwandern. Die Wegweiser haben die Gestalt roter Igel – eine hübsche Reminiszenz an das gleichnamige Lieblingsgasthaus des Komponisten in Wien.