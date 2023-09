Künstlerporträt Warum Shinpei Takeda Denkmäler virtuell zerstören lässt

Nach der Ausstellung in Düsseldorf will Takeda „Antimonument Extended“ nun in ähnlicher Form in andere Städte bringen. Gemeinsam mit Studierenden der Hochschule Düsseldorf überlege er bereits, wie man das virtuelle Spiel verbessern könnte. Seit 2018 arbeitet Takeda mit dem Labor für Virtuelles Studio / Virtuelle Realität von Jens Herder zusammen. Eine Variante sei für Nagasaki geplant, die jedoch sensibler ausfalle, da die Fragestellung eine andere sei. Vorstellen kann sich Takeda auch, problematische Denkmäler in San Diego oder in weiteren deutschen Städten in den Blick zu nehmen. Aber auch in Düsseldorf gebe es noch mehr zu beleuchten, etwa die Skulpturen von Arno Breker, der als Hitlers Lieblingsbildhauer galt.