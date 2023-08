Lesung im Heine Haus Vom Glanz und Elend des Urgroßonkels

Bei ihrer Lesung im Heine-Haus erzählt Shelly Kupferberg, wie sie dem schillernden Leben Isidor Gellers in privaten und öffentlichen Wiener Archiven nachgespürt hat. Aber auch in Tel Aviv, wo sie Briefe ihrer Großeltern in deren Wohnung fand. Aus dem eigentlich geplanten Radio-Feature schälte sich dann bald die Idee für ein Buch heraus. Dabei füllte die Journalistin Lücken auf, indem sie das gesellschaftliche Leben Isidors im Wien der 1930er-Jahre imaginierte: „Der kinderlose Kommerzialrat war ein verschwenderischer Gastgeber, er liebte den Luxus und wusste, was er wollte.“ Besonders die Opernszene hatte es ihm angetan. Eine seiner Geliebten war die ungarische Sängerin Ilona Hajmássy, die später auch in Hollywood Erfolge feierte. Was seine jüdische Herkunft und den wachsenden Antisemitismus betraf, gab Isidor sich ausgesprochen pragmatisch: „Das sind lediglich vorübergehende Erscheinungen, die es zu überwinden gilt. Es kommen gewiss andere Zeiten.“