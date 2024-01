Lithografien von Horace C. Westermann Ironische Blicke auf Amerika

„See America first" sind berühmt-berüchtigte Worte, mit denen Donald Trump auch nach seiner Regierungszeit in Erinnerung bleibt. Seine martialische Rhetorik zielt auf einen wirtschaftlichen Nationalismus, der Sorgen bei den Europäern auslöst. Doch nun präsentiert die Galerie Linn Lühn in Flingern eine Ausstellung, die denselben Titel trägt. Sie stammt vom Amerikaner Horace Cliffort Westermann (1922 - 1981) und belegt, wie tief der Gedanke an einen selbstverständlichen Egoismus im Land der Western- und Wirtschaftsstars verankert ist. Die Schau ist allerdings lustig, comic-haft und zeigt einen keineswegs heldenhaften Heroen.