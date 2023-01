Schauspielhaus Düsseldorf Schillers „Jungfrau“ geht in die Stadtteile

Info

Theater to go Das mobile Format vom D’haus bringt die Schauspielerinnen und Schauspieler des Ensembles direkt unter die Menschen. Gespielt wird in Kirchen, Freizeit- und Kulturstätten.

Termine und Locations Freitag, 27. Januar, 20 Uhr, in der Christuskirche, Kruppstraße 11, und Freitag, 24. Februar, 20 Uhr im Kulturhaus Süd, Garath, Fritz-Erler-Straße 21. „Johanna (to go)“ soll demnächst auch in einem Gerichtsgebäude und in der Justizvollzugsanstalt zu erleben sein.

Kontakt Wer „Johanna (to go)“einladen möchte in einen größeren Raum für mehr als 100 Personen, kann sich unter kkb@dhaus.de melden.