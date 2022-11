Schauspielhaus Düsseldorf Ein Adventspodcast gibt Antworten

„Im letzten Jahr hatten wir 24 kurze Backstage-Videos in unserem Adventskalender“, erinnert Marion Troja aus der Abteilung für Kommunikation am Düsseldorfer Schauspielhaus. In diesem Jahr habe man wieder etwas Nahbares für das Publikum schaffen wollen und setze auf Interaktion – diesmal im Podcast-Format. „Wir sind gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer von den Darstellerinnen und Darstellern wissen wollen.“