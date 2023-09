Herrndorf-Uraufführung am Düsseldorfer Schauspielhaus „Ich will im Winter sterben“

Zum Drama des Lebens von Wolfgang Herrndorf gehört natürlich auch die Tragik seines Schreibens: Er hatte jahrelang und unermüdlich an diversen Projekten gearbeitet, die allesamt Entwürfe, Skizzen, unfertige Arbeit blieben. „Es ist tatsächlich so, dass Herrndorf das langwierige und gleichzeitige Arbeiten an verschiedenen Texten – also an ‚Tschick’ und ‚Sand‘ sowie einem dritten Roman – nicht abschließen konnte“, so Rüther. Herrndorf habe mehr oder weniger an diesen Texten „herumgeschraubt“, konnte aber nie die entscheidenden Schritte tun, die Werke auch zu beenden. „Dann begann mit der Diagnose die Uhr für ihn abzulaufen. Eine der erschütterndsten Momente in meiner Recherche war, als der Chirurg, der Herrndorf damals als erstes operiert hat, mir erzählte, dass Herrndorf ihn nicht fragte, wie lange er noch zu leben habe, sondern wie viele Bücher er noch schaffen könne.“