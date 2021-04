Debatte am Theater der Landeshauptstadt hält an : Antisemitismus-Vorwürfe gegen Düsseldorfer Schauspielhaus

Intendant Wilfried Schulz. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Nachdem der Schauspieler Ron Iyamu sich über rassistische Diskriminierungen am Düsseldorfer Theater beklagte, erklärt nun eine frühere Mitarbeiterin, sie sei Mobbing und antisemitischen Äußerungen schutzlos ausgesetzt gewesen. Theaterleitung reagiert mit „großem Bestürzen“.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Das Theater der Landeshauptstadt kommt nicht zur Ruhe. Nachdem Ron Iyamu, Ensemblemitglied mit deutsch-nigerianischen Wurzeln, publik gemacht hatte, am Schauspielhaus Rassismus ausgesetzt gewesen zu sein, meldete sich jetzt auch eine frühere Mitarbeiterin des Künstler-Betriebsbüros. „Ich habe in meinen fünf Jahren am Düsseldorfer Schauspielhaus toleriertes Mobbing und Isolation vom derzeitigem Leitungsteam und meinen Kolleginnen und Kollegen erfahren. Antisemitische Äußerungen wurden von einzelnen Personen getätigt – und blieben auch in größerer Runde unwidersprochen“, schreibt sie auf Facebook. Bis Ende Juli des vergangenen Jahres war sie als Chefdisponentin am Schauspielhaus tätig. Sie klagt darüber, dass die Verletzung des Arbeitszeitgesetzes und der Fürsorgepflicht „eher Regel denn Ausnahme“ waren. Und: „Mein letztes Jahr am Haus war das schlimmste Jahr meines Lebens.“

Ihre Erklärung soll auf der jüngsten Betriebsversammlung des Schauspielhauses verlesen worden sein und wird auch im Ensemble intensiv diskutiert.

Die Betroffene ist nach eigener Auskunft seit Juli 2019 abwechselnd in ambulanter und stationärer, psychologischer wie physischer Behandlung. Die Nichtverlängerung ihres Vertrags, so schreibt sie, sei „während eines Krankenhausaufenthaltes ausgesprochen“ worden. Doch sei sie „dankbar, dieses Jahr überlebt zu haben“. „Ich kann nicht am Theater vorbeigehen, ohne eine Panikattacke zu bekommen“, schreibt sie. Es sei ihr auch schwer gefallen, den Text auf ihrer Facebook-Seite zu verfassen und über das Erlebte zu reden. Doch als Ron Iyamu seine Rassismusvorwürfe erhob, sei ihr klar geworden, dass auch sie sich äußern müsse.

„Mit großem Bestürzen“ habe man den Facebook-Eintrag der ehemaligen Mitarbeiterin gelesen, erklärten gestern Generalintendant Wilfried Schulz und die Kaufmännische Geschäftsführerin, Claudia Schmitz, auf Anfrage unserer Redaktion. Man habe darum Kontakt mit ihr aufgenommen und sie um ein Gespräch gebeten. „Ein persönliches Gespräch finden wir notwendig, denn die von ihr geschilderten Erfahrungen waren uns bislang nicht bekannt. Wir lehnen ab, dass jemand in der genannten Weise behandelt wird.“ Das Leitungsteam kündigte zudem an, die Erfahrungen und die Perspektive der Betroffenen „in den laufenden Prozess der Aufklärungsarbeit am Düsseldorfer Schauspielhaus einfließen zu lassen.“

Nach den Vorwürfen, die Ron Iyamu an das Schauspielhaus richtete, hatte Intendant Wilfried Schulz sich entschuldigt und im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt: „Ich mache mir persönlich große Vorwürfe, dass ich ab dem Zeitpunkt meiner Kenntnisnahme nicht aktiv gehandelt habe.“ Er versprach, allen Vorgängen minutiös nachzugehen und sich dafür auch Kompetenz von außen zu holen. „Wir werden aufklären, dokumentieren, transparent machen – noch in dieser Spielzeit. Dies wird die Voraussetzung für die weitere Arbeit an diesem Haus sein.“