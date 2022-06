Vertonung mit Cello und Gitarre : Ein Nachmittag mit Heine, Schumann und Hanns Zischler

Düsseldorf Zusammen mit der Cellistin Susanne Szambelan und dem Gitarristen Jerzy Chwastyk bringt der bekannte Schauspieler 2. Juli Heinrich Heines „Dichterliebe“ auf die Bühne.

Achtung, es wird romantisch, lyrisch und sehr zauberhaft: Am Samstag, 2. Juli, 15 Uhr, kommt im Kulturzentrum Palais Wittgenstein Robert Schumanns Vertonung von Heinrich Heines Texten zur Aufführung. Cellistin Susanne Szambelan und Gitarrist Jerzy Chwastyk hauchen Schumanns Noten Leben ein, während der bekannte Schauspieler Hanns Zischler Heinrich Heines rezitiert.

Der Palais Wittgenstein – erbaut im Jahr 1807 – bildet eine authentische und mitreißende Kulisse für die Aufführung von Robert Schumanns „Dichterliebe“ Opus 48. Basierend auf Heinrich Heines 1827 erschienenem Buch der Lieder entstand 1840 der Liederzyklus. Die „Dichterliebe“ vertont das Gefühl der romantische Liebe und alle weiteren Gefühle, die sie auslöst. Trauer und Freude, Sehnsucht und Glück lassen sich in den Melodien des Liederzyklus finden.

Als Hommage an „Dichterliebe“ transkribierte der aus Berlin stammende Gitarrist Jerzy Chwastyk die berühmten Stücke für Cello und Gitarre. Vorgetragen von ihm und der polnischen Cellistin Susanne Szambelan bietet sich den Zuschauern ein bezauberndes Klangerlebnis. Die beiden Musiker vertonen all jene Gefühle der Liebe, die Heinrich Heine in seinen Gedichten zum Ausdruck brachte.