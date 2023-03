Fritz Karl liest im Schumann-Saal Die leisen Töne der Doppelmoral

Pünktlich um 12 Uhr ruft Fritz Karl an, wie versprochen. Er kommt von Dreharbeiten aus Kärnten und ist gerade auf dem Hauptbahnhof in München eingetroffen. „Gleich geht‘ s weiter“, sagt er. Aber Zeit genug für ein Gespräch über seine Lesung in Düsseldorf am 26. März. Zum wiederholten Mal gastiert der Schauspieler in der Reihe „Zweiklang! Wort und Musik“ im Robert-Schumann-Saal. Sogleich hat er ein Lob parat: „Stets erlebte ich ein hervorragendes Publikum, hochkonzentriert und humorvoll.“