Kommödchen in Düsseldorf : Auf der Suche nach der Wahrheit

Düsseldorf Das Satire-Duo Onkel Fisch wurde im Kommödchen philosophisch. Beinahe jedenfalls. Adrian Engels und Markus Riedinger untersuchten Floskeln, historische Erzählungen und Prophezeiungen.

Was bedeutet Wahrheit, und wer kennt sie? Diesen ältesten Fragen gingen Adrian Engels und Markus Riedinger am Donnerstagabend im Kommödchen auf den Grund. Im Stück „Wahrheit – die nackte und ungeschminkte“ suchte das Satire-Duo Onkel Fisch die Lösung in der Philosophie, Geschichte und Religion.

Auf die Frage, was wahr ist, hatte Adrian Engels eine einfache Antwort. Er stößt sich an der Kühlschranktür den Kopf, also ist die Kühlschranktür wahr und real – siehe Beule am Kopf. Markus Riedinger tauchte lieber so lange in die Tiefe der Philosophie ab, bis das Publikum nicht mehr mitkam. Natürlich geplant, denn die Frage ist eben nicht so leicht zu beantworten.