Ballettpremiere in Düsseldorf : Carmen verführt, Baal berauscht

Info

Roland Petit (1924-1911) zählt zu den bedeutenden Choreografen des 20. Jahrhunderts. Bekannt wurde er mit „Carmen“, bei der seine spätere Ehefrau Zizi Jeanmaire die Carmen und er selbst den Don José tanzte. Ihre Schlafzimmerszene ist ein Klassiker: https://www.dailymotion.com/video/x1qwqmy

Aszure Barton ist eine kanadische Tänzerin und Choreogrfin. Ihre Ausbildung absolvierte sie unter anderem an Canadas National Ballet School und an der John-Cranko-Schule in Stuttgart. Ihre Arbeiten wurden am Palais Garnier in Paris, dem Mariinsky-Theater in St. Petersburg und am Lincoln Center in New York aufgeführt. Barton ist offizielle Botschafterin für zeitgenössischen Tanz in Kanada.

Termine Weitere Vorstellungen von „I am a problem“ gibt es am 30. Januar, 13. Februar, 5., 12. und 27. März, 13. und 16. April sowie 6. Mai in der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf, www.operamrhein.de