Spielplan der Rheinoper für 2024/2025 Neue Spitze, neues Glück

Bridget Breiner war von 2012 bis 2018 Ballettdirektorin am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen und von 2019 bis jetzt am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. In Düsseldorf möchte sie sich auf das Choreografieren konzentrieren. Raphaël Coumes-Marquet hat als Ballettmeister, Projektleiter und Koordinator gearbeitet; er wird sich in Düsseldorf auf das Organisatorische konzentrieren. Beide Arbeitsverträge laufen über fünf Jahre. Breiner und Coumes-Marquet lernten sich als Tänzer an der Semperoper in Dresden kennen. Sie haben in etlichen Hauptrollen miteinander auf der Bühne gestanden.