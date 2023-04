Heine-Haus in Düsseldorf Raoul Schrott denkt über das Abwesende nach

Der Moderator wollte den Termin absagen: Der zu besprechende Gegenstand drohte ihn zu überfordern. So viel geballtes Wissen über die griechische und alt-orientalische Mythologie, über die Popkultur und Geschichte der Menschheit, so viel essayistisches Erkunden und – mehr noch – poetische Suche, da fühlte sich Hubert Spiegel, Feuilletonredakteur der „FAZ“, überfordert. Doch dann lockte die Begegnung mit Raoul Schrott zu sehr, dem Autor des neuen Bandes „Inventur des Sommers“. Und so kam es im Heine-Haus zu einer äußerst unterhaltsamen, gleichwohl lehrreichen Gesprächsrunde.