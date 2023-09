Capitol in Düsseldorf In den Proben fürs Pur-Musical

Noch ist die Akte „Abenteuerland“ unter Verschluss. Alles, was derzeit im Capitol-Theater passiert, findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: die Umbauten der Bühne, das Feintuning der Szenen, das Singen und Schauspielern. Nur ein Zuschauer aus Baden-Württemberg darf im Probenraum dabei sein. Hartmut Engler. In regelmäßigen Abständen kommt der Pur-Sänger nach Düsseldorf, um zu sehen, wie es um das „Abenteuerland“ steht. Am 22. Oktober wird das Musical mit den Hits der Band Pur uraufgeführt.