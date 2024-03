Vitalina Bibliv zur Premiere im Großen Haus „Meine Figur ist die personifizierte Ukraine, die weint und brennt“

In der Inszenierung „Die Orestie. Nach dem Krieg“, die am Samstag im Großen Haus Premiere feiert, werden Textpassagen aus der Tragödie von Aischylos mit einer in der Zukunft angesiedelten Handlung verwoben. Auf der Bühne stehen Ensemble-Mitglieder neben ukrainischen Mitwirkenden. Die Erynien etwa, in der griechischen Mythologie zugleich Rache- und Schutzgöttinnen, werden von sieben geflüchteten Frauen gespielt.