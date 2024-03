Düsseldorf Photo + Hinter den Kulissen der Foto-Biennale

Ein Offener Brief von Düsseldorfer Kulturschaffenden an den Oberbürgermeister und die Beigeordnete für Kultur hat die Aufmerksamkeit auf ein Ereignis gelenkt, das schon bald (am 16. Mai) beginnt und über dessen Ausgestaltung bislang kaum etwas verlautete. Der Brief enthält Forderungen, Feststellungen und Befürchtungen. Rupert Pfab, der leitende Kurator und Geschäftsführer der Biennale Düsseldorf Photo +, nahm das zum Anlass, im RP-Gespräch den Stand der Vorbereitungen offenzulegen.