Kunst in Düsseldorf Eiserne Werke

Einige seiner Arbeiten stehen in Düsseldorf, darunter sein berühmtestes Werk „Penetration" (1978) an der Oberkasseler Brückenrampe auf linksrheinischen Gebiet. Spaziergänger stehen oft davor und rätseln, wie sie zwischen der sich neigenden und der sich beugenden Form aus Edelstahlrohren eine Verbindung herstellen könnten. Merkwürdig nur, wie die Höhlen in beiden Teilen aufeinander bezogen sind. Der Fachmann erklärt: „Es sind zwei zylindrische Körper, die eine gemeinsame Bohrung haben, die beide verbindet.“ Beim Entwurf dachte er an drei runde Körper, wobei sich der dritte Körper schräg durch die beiden anderen schieben sollte, aber dann ließ er die dritte Röhre einfach weg. Sie ist nur noch imaginär vorhanden.