Performance im Aaper Wald Eintauchen ins geheime Netzwerk der Pilze

So spannend war Theater lange nicht mehr. Zur Premiere ihrer Performance „Schönheit“ luden Kathrin Spaniol und Morgan Nardi nicht ins Forum Freies Theater (FFT) ein, sondern in die freie Natur. Der Aaper Wald wurde zum Mitspieler in einem Stück, das zur Hälfte Exkursion und zur Hälfte traditionelle Erzählkunst auf die Naturbühne brachte.