Pilotprojekt in Düsseldorf Das digitale Opernglas

Die Deutsche Oper am Rhein und das in Düsseldorf ansässige Unternehmen Vodafone haben sich zusammengetan, um die Möglichkeiten dieser sogenannten AR-Brille zu erproben. AR steht für „Augmented Reality“, auf gut Deutsch also für die digital erweiterte Wirklichkeit. Wenn sich am 16. April der Vorhang zur Premiere von Erich Wolfgang Korngolds Oper „Die tote Stadt“ hebt, sind 30 Plätze für Träger dieser Neuheit vorgesehen: stets im zweiten Rang, weil der für den schnellen Datenfluss notwendige 5G-Empfang dort am besten klappt. Die Plätze gehen bereits ab 10. März in den Vorverkauf, ein Aufpreis wird nicht erhoben. Insgesamt sind sechs Vorstellungen mit diesem Zusatzangebot angesetzt.