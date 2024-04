Forum Opernhaus der Zukunft „Einen leeren Flughafen haben wir ja nicht“

„Berlin ist ein Spezialfall“, findet Anna Melcher, Chefdramaturgin der Deutschen Oper am Rhein. „Es gibt dort drei sehr unterschiedliche Häuser, mit eigener Historie und programmatischen Ausrichtungen.“ Die Deutsche Oper am Rhein beherberge hingegen Oper und Ballett in einem Haus. „Unsere Aufgabe ist es, die große Vielfalt abzubilden“, sagt Melcher. Und auch der mangelnde Leerstand in Düsseldorf setze natürlich die Weichen für eine passende Interimslösung. „Sie wären wahrscheinlich froh, wenn Sie einfach übergangsweise in ein leeres Theater einziehen könnten“, lacht Simon. „Ich würde auch sofort den leerstehenden Flughafen nehmen, aber selbst den haben wir ja nicht“, entgegnet Melcher. Dass es in der Landeshauptstadt wenig Leerstand gibt, sei eigentlich ein gutes Zeichen, sagt Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration. Das bedeute, dass es viele Investoren gebe, die an der Stadt interessiert seien.