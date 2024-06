Comedy in Düsseldorf Welke und Wischmeyer witzeln im Savoy

Als „Babyboomer“ warf der Erfinder der „Heute Show“ danach ein Schlaglicht auf die Best Ager, die seiner Meinung nach, heute so viel fitter seien als er selbst. „Früher kannten alte Leute noch ihren Platz im Leben“, so Welke. Omas hätten Kittel getragen, Opas Hüte. Heute würden sie anstatt „im fahlen Licht von Sat-1-Gold vor sich hin zu kompostieren“, die guten Geräte im Fitnessstudio besetzen. Nahtlos leitete er dann zu „modischen Totalschäden im öffentlichen Raum“ über. Gemeint waren kurze Hosen und offene Trekkingschuhe ohne Socken. Um resigniert festzustellen, dass „wer einmal eine ostwestfälische Senioren-Samba-Truppe in Aktion gesehen hat“ nie wieder südamerikanische Rhythmen hören könne, ohne mit den Tränen zu kämpfen.