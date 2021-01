Düsseldorfer Symphoniker : Daumen hoch fürs Neujahrskonzert

Oksana Lyniv dirigiert das Neujahrskonzert der Düsseldorfer Symphoniker. Foto: Susanne Diesner/Susanne Diesner - Photography fo

Der traditionelle Auftakt der Düsseldorfer Symphoniker ließ sich dieses Mal nur bei Youtube verfolgen, kam aber bei den Zuhörern gut an.

Von Lars Wallerang

Für Besucher ist die Tonhalle auch im neuen Jahr noch geschlossen. Doch Musiker dürfen hinein und konzertieren. Die Düsseldorfer Symphoniker gaben am 1. Januar ihr traditionelles Neujahrskonzert vor leeren Zuhörerreihen, aber Publikum gab es trotzdem – sogar reichlich. Bei der Live-Übertragung über den Internet-Videokanal „Youtube“ zählte der Betreiber rund 1300 Zuschauer-Geräte, an denen das Konzert verfolgt wurde.

Wenn man davon ausgeht, dass zuweilen mehr als eine Person an einem Computer oder Tablet saßen, erhöht sich die Zahl derer, die das digitale Ersatzangebot der Symphoniker in Anspruch nahmen. Wer den Vollbild-Modus deaktivierte, konnte sich auch an einem Gruppen-Chat beteiligen. Dieser war gespickt mit Herz-Symbolen und Bildchen von klatschenden Händen.

Wie bei Youtube üblich, konnte man auch einen Daumen nach oben oder unten geben. Das System zählte zum Schluss 184 Daumen nach oben und nur zwei nach unten – kein schlechter Schnitt. Tonhallen-Intendant Michael Becker moderierte das Konzert und sprach vor jedem Stück ein paar einleitende Sätze, was neben Informationen über Komponisten und Interpreten auch etwas Auflockerung brachte.

Die musikalische Leitung übernahm eine Gastdirigentin: Oksana Lyniv, Jahrgang 1978. Die gebürtige Ukrainerin, die heute in Düsseldorf lebt, leitete Im Dezember 2020 das im Fernsehen übertragende Adventskonzert des Landes Nordrhein-Westfalen in der Marienbasilika Kevelaer und soll in diesem Jahr bei den Bayreuther Wagner-Festspielen am Dirigierpult stehen – als erste Frau in der Geschichte der Bayreuther Festspiele.

Oksana Lyniv überzeugte nun in der vernetzten Tonhalle durch eine äußerst klare und körperlich agile Zeichengebung. Diese führt vor allem in William Waltons Orchester-Liedern „Façade“ zu einem sehr transparenten Klangbild. Solistin war die aus New York stammende und ebenfalls heute in Düsseldorf lebende Sopranistin Marisol Montalvo. Sie gestaltete die teils mit trockenem Humor versehenen Vertonungen von Gedichten der englischen Lyrikerin Edith Sitwell leicht satirisch – mal mit Champagner-Glas, mal mit Staubwedel in der Hand.

Außerdem solistisch dabei: Konzertmeister Dragos Manza. Er übernahm den Solopart in Beethovens Violin-Romanze F-Dur. Geiger und das Orchester spielten mustergültig. Vor allem Dragos Manza legte viel Gefühl in die Darbietung als wolle er bei der Übermittlung durch kühle Rechner-Technik so viel Herzenswärme wie möglich auf den Weg schicken. Sie kam an. der Auf der Internetseite der Tonhalle ist der Livestream noch weiterhin abrufbar.