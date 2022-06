Verein „Kunst und Haltung“ in Düsseldorf : „Talk im KUH“ mit Bott und Stickelbroeck

Düsseldorf Der Verein „Kunst- und Haltung“ startet am 12. Juni die Reihe „Talk im KUH“. Jeden zweiten Sonntag gibt es Gespräche mit Gästen aus Kultur, Kunst und Gesellschaft. Mit den Autoren Ingo Bott und Klaus Stickelbroeck geht es am Sonntag um kriminell gute Geschichten.

Am Sonntag, 12. Juni, startet an der Hansaallee die Reihe „Talk im KUH“. Jeden zweiten Sonntag im Monat treffen sich Kreativschaffende zu einer Matinee, um mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen.

Manchmal holt die Realität die Fiktion ein. So wie bei Ingo Botts Krimi-Reihe um den Anwalt „Pirlo“, der es in seinem zweiten Fall mit Clan-Kriminalität zu tun bekommt, wie sie erst vor wenigen Wochen in Duisburg in den Fokus der Öffentlichkeit getreten ist. Bott, selbst Strafverteidiger, trifft beim ersten „Talk im KUH“ Klaus Stickelbroeck. Er ist einer der Autoren der legendären Krimi-Cops und von Beruf Polizist mit Dienstort Altstadtwache.