„Ein Kreis ist kein Punkt“ Kunstverein zeigt neue Ausstellung in Reisholzer Werft

Interessierte können sich die Ausstellung am Freitag zwischen 17 und 20 Uhr anschauen. An diesem Tag sollen auch alle Künstlerinnen und Künstler vor Ort sein. Nathalie Schulz, Kuratorin der Veranstaltung, betont, dass alle Anwesenden dazu eingeladen sind, mit den Kreativen auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. Am Samstag und Sonntag sind die Türen der Ausstellung jeweils zwischen 12 und 19 Uhr geöffnet. Führungen werden an beiden Tagen jeweils um 15 und um 17 Uhr angeboten, so die Macher. Für das Design der Ausstellung ist Katharina Drasdo verantwortlich. Der Eintritt ist frei.