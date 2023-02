Neue Adresse für Fotogalerie „noir blanche“ Die Wände füllen sich

Stolz macht ihn der exklusive Neuzugang Giovanni Gastel. In Italien sei er so bekannt wie anderswo Helmut Newton, sagt Marschall, früher selbst ein international tätiger Fotograf. Der 2021 an Covid verstorbene Künstler war ihm seit der gemeinsamen Arbeit für die italienische „Donna“ ein Begriff. Er wusste um die Stiftung, die Gastels Witwe und seine Kinder gegründet hatten. Der Düsseldorfer suchte den Kontakt und war überrascht von der Offenheit der Erben, die sonst vorwiegend mit Museen in Verbindung stehen. Eingehend informierten sie sich über das Profil der Galerie und vertrauten Volker Marschall die Deutschland-Repräsentanz an.