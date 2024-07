Neubauten im Malkastenpark Düsseldorf Mehr Licht, mehr Raum und ein neuer Skulpturenhof

Die alten, maroden Aufbauten im Malkastenpark sind verschwunden. Sie waren ein Zankapfel. Die einen trauerten ihnen nach, die anderen waren froh, als sie verschwanden. Zeitweilig hing die Existenz des Malkastens an diesen Bauten, denn die Mitglieder waren völlig zerstritten. Nun steht da eine mächtige, etwa 68 Meter lange Mauer, hinter der sich ein Neubaukomplex verbirgt. Etwas neumodisch sieht die Mauer mit ihrem hellen Schlämmputz über der Klinkerfassade aus. Sie ist Sinnbild dessen, was sich neuerdings „Malkastenforum" nennt. Stadt, Land und Gerda Henkel-Stiftung haben in einer beispielhaften Finanzaktion stolze 3,8 Millionen Euro an Fördermitteln gestemmt. Eine ungeheuer hohe Summe, auf dass Düsseldorfs ältester Künstlerverein nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch eine Zukunft hat.