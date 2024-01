Montserrat Gardó Castillo Von Barcelona an den Rhein

Wer von sich sagt, dass ihm Temperaturen unter 20 Grad zuwider sind, ist in Deutschlands Winter nicht am richtigen Ort. Wer dazu auch noch glaubt, dass der Körper eigentlich keine Fähigkeit zur klimatischen Anpassung besitzt, sollte die nördlichen Regionen als Lebensraum überhaupt meiden. In diesem Punkt gibt die katalanische Künstlerin Montserrat Gardó Castillo ein gewisses Dilemma zu. Seit nunmehr 15 Jahren lebt sie in Deutschland, und obwohl das Thema „Umzug nach Spanien“ immer wieder auftaucht, sind die Möglichkeiten für ihre künstlerische Arbeit hierzulande einfach besser.