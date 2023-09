Meet Pablo nun auch als Galerie Kunst auf vielen Kanälen

Johanna Clara Becker wurde 1995 in Krefeld geboren, ist Meisterschülerin von Dirk Skreber und erhielt 2021 ihren Akademiebrief an der Kunstakademie. Sie stellte auf der Galopprennbahn, in der Alten Post und in der Akademie-Galerie aus. Jetzt hängt ein Bild von ihr in der neu eröffneten Meet Pablo Galerie im Stilwerk, dem Einkaufszentrum an der Grünstraße. „Chiquita" heißt es, und die Banane schaukelt wie ein Boot durch eine bunte Kopflandschaft. Die Galerie hatte die 28-Jährige erst vor einem Jahr im Internet entdeckt.