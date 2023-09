Musical in Düsseldorf Schockverliebt in die Songs von Pur

Abenteuer beginnen manchmal mit einem Missverständnis. „Fur? Fur kenne ich nicht“, meinte Mascha Volmershausen, als man ihr am Telefon von den Plänen für das neue Musical erzählte. „Ich hatte den Namen falsch verstanden und dachte, das sei eine Band aus England“, erzählt die Düsseldorferin, die bei Erscheinen der Alben „Seiltänzertraum“ und „Abenteuerland“ noch nicht geboren war. Tatsächlich kannte die 24-Jährige Pur nicht. Noch nicht. Das änderte sich flugs. „Drachen sollen fliegen“ war einer der ersten Songs, die sie hörte. Dann noch einen und noch einen. „Ich war sofort verliebt und fragte mich: Oh Gott, wie ist das an mir vorbeigegangen?“