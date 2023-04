Oper in Düsseldorf Martin Schläpfer kehrt nicht an den Rhein zurück

Düsseldorf · Die Nachfolge von Demis Volpi ist noch nicht entschieden. Der Generalintendant der Deutschen Oper am Rhein, Christoph Meyer, bereitete aber Spekulationen ein Ende, dass Martin Schläpfer, der seinen Vertrag in Wien nicht verlängert, als Ballettchef an den Rhein zurückkehren werde.

17.04.2023, 14:22 Uhr

Martin Schläpfer bleibt bis Sommer 2025 in Wien. Foto: dpa/David Young

Martin Schläpfer war von 2009 bis 2020 Ballettdirektor der Deutschen Oper am Rhein, und dabei wird es bleiben. Im Gespräch mit der Rheinischen Post schloss Generalintendant Christoph Meyer aus, dass Schläpfer für eine erneute Amtszeit nach Düsseldorf kommt. „Das kann ich ausschließen. Ich habe Martin selbst schon eine Weile nicht gesprochen, aber so viel ich weiß, möchte er keine Leitungsfunktion übernehmen“, sagte Meyer. Zum Hintergrund: Der derzeitige Ballettchef der Rheinoper, Demis Volpi, wird im Sommer 2024 nach Hamburg wechseln und dort die Nachfolge von Ballett-Legende John Neumeier antreten. Derzeit sucht die Rheinoper nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Als nach Ostern die Nachricht durchsickerte, dass Martin Schläpfer seinen Fünf-Jahres-Vertrag beim Staatsballett in Wien nicht verlängert, hatte dies zu der Spekulation geführt, Schläpfer könne nach Düsseldorf zurückkehren. Der 63-jährige Schweizer war zur Spielzeit 2020/ 2021 von Düsseldorf nach Wien gegangen, um dort frischen Wind in das klassische geprägte Repertoire zu bringen. In Wien war Schläpfer umstritten. Seine Arbeiten kamen nicht immer gut an – wie etwa sein „Dornröschen“. Schläpfer wird zitiert, dass er keine Doppelbelastung als Choreograf und Ballettdirektor mehr tragen wolle. Generalintendant Meyer kündigte an, dass die Volpi-Nachfolge im Mai, in jedem Fall aber vor Ende der aktuellen Spielzeit entschieden werde.

