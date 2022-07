Literarischer Sommer in Düsseldorf : Wenn der Freund zum Fremden wird

Lesung am Donnerstag in der Zentralbibliothek. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Nach ihrem viel beachteten Debüt „Und es schmilzt“ stellt die junge belgische Autorin Lize Spit beim Literarischen Sommer jetzt ihren zweiten Roman „Ich bin nicht da“ vor.

Noch knapp einen Monat lang bietet der Literarische Sommer die Möglichkeit, Neues aus der Welt der Bücher von Düsseldorf bis Amsterdam kennenzulernen. So auch den aktuellen Roman von Lize Spit „Ich bin nicht da“, den die Autorin am Mittwoch, 3. August, um 19 Uhr in der Zentralbibliothek Düsseldorf vorstellt.

Autorin Lize Spit Foto: Daniil Lavorski

Spits Roman erzählt die Geschichte eines Paares, dessen Liebe durch psychische Krankheit zerrüttet wird. Das Paar – Leo und Simon – ist seit zehn Jahren zusammen, und sie scheinen einander gut zu kennen. Doch als Simon eines Nachts völlig überdreht nach Hause kommt, mit einer Tätowierung hinter dem Ohr und seinen Job gekündigt hat, wird er für seine Freundin plötzlich zu einem Fremden. Er schläft immer weniger und wird – im Griff einer manischen Phase – zunehmend paranoid. Fast zu spät begreift Leo, wozu Simon jetzt fähig ist: Es bleiben ihr genau elf Minuten, um eine Tragödie zu verhindern, die nicht nur ihr Leben für immer verändern wird.

Lize Spit, geboren 1988, ist in einem kleinen Dorf in Flandern aufgewachsen und lebt heute in Brüssel. Sie schreibt Romane, Drehbücher und Kurzgeschichten. Ihr Debüt „Und es schmilzt“ stand ein Jahr lang auf Platz eins der belgischen Bestsellerliste und gewann mehrere Literaturpreise. „Ich bin nicht da“ ist ihr zweiter Roman. Die Geschichte über das Liebespaar ist jetzt gerade am 27. Juli im Fischer-Verlag erschienen.

Tiefere Einblicke in den Roman bietet die moderierte Lesung beim Literarischen Sommer. Die belgische Autorin wird ihren Roman mit Maren Jungclaus vom Literaturbüro NRW besprechen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Herzkammer in der Zentralbibliothek Düsseldorf.