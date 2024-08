Literatur in Düsseldorf leicht zugänglich Kurzgeschichten auf Knopfdruck

Die Automaten auf dem Düsseldorfer Stadtgebiet, die neben dem Zakk auch beim Jungen Schauspiel an der Münsterstraße und am Zoo-Pavillon stehen, bieten derzeit zudem eine Sonderedition. So hat ein Kreis aus Autorinnen und Autoren, die regelmäßig bei den gut besuchten Poetry-Slams im Zakk auftreten, anlässlich des diesjährigen Edelweißpiratenfestivals auf Bitten der Programmplanerinnen besondere Werke erstellt. „Passend zum Festival, das an die jugendlichen Widerstandsgruppen während der NS-Zeit erinnern soll, sind es verschiedene Geschichten zum Thema Widerstand, etwa gegen den Rechtsruck in der heutigen Gesellschaft in Deutschland. Aber es geht auch um Widerstand in anderen Bereichen, zum Beispiel gegen den eigenen Körper“, sagt Baum. Für eine Zwei-Euro-Münze (der Automat nimmt nur passend an) können die kleinen Literaturhappen erworben werden.