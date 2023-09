Überlebender des Anschlags in Halle zu Gast „Wir leben, wir bleiben, wir gehen nicht weg“

Zur musikalischen Einstimmung auf die Lesung passte das Lied in mehrfacher Hinsicht. Das Buch, um das es am Dienstagabend ging, „Hab keine Angst, erzähl alles“, widmet sich dem Anschlag in Halle am 9. Oktober 2019. Ein Rechtsextremist hatte zwei Menschen erschossen, weitere verletzt, an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Anwesend war nicht nur die Herausgeberin Esther Dischereit, sondern auch einer der Überlebenden, Ismet Tekin.